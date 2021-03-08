Ловрен не сыграет с «Ахматом»

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08 Марта 2021, 18:22,
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Питерский «Зенит» играет в гостях против «Рубина» в двадцать первом туре российской Премьер-лиги.
На 77-й минуте жёлтую карточку за фол на Хвиче Кварацхелии получил защитник «Зенита» Деян Ловрен. Этот «горчичник» стал четвёртым для хорвата в сезоне, таким образом, он пропустит матч против «Ахмата», который состоится в субботу, тринадцатого марта.
На данный момент идёт 83-я минута, счёт 1:1. По разу отметились Деспотович и Азмун.
31-летний хорватский защитник принял участие в двадцати шести матчах «Зенита» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Деян Ловрен
ай.. походу это нормуль.. а то бериша его парочку раз точно бы накрутил.. )))
Хорошая новость, не будет тупого балласта!
Этот Ловрен довольно подлый тип на поле.