Ловрен не сыграет с «Ахматом»

Питерский «Зенит» играет в гостях против «Рубина» в двадцать первом туре российской Премьер-лиги.

На 77-й минуте жёлтую карточку за фол на Хвиче Кварацхелии получил защитник «Зенита» Деян Ловрен. Этот «горчичник» стал четвёртым для хорвата в сезоне, таким образом, он пропустит матч против «Ахмата», который состоится в субботу, тринадцатого марта.

На данный момент идёт 83-я минута, счёт 1:1. По разу отметились Деспотович и Азмун.

31-летний хорватский защитник принял участие в двадцати шести матчах «Зенита» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу.