Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ловрен не сыграет с «Ахматом»

08 Марта 2021, 18:22,

Питерский «Зенит» играет в гостях против «Рубина» в двадцать первом туре российской Премьер-лиги.

На 77-й минуте жёлтую карточку за фол на Хвиче Кварацхелии получил защитник «Зенита» Деян Ловрен. Этот «горчичник» стал четвёртым для хорвата в сезоне, таким образом, он пропустит матч против «Ахмата», который состоится в субботу, тринадцатого марта.

На данный момент идёт 83-я минута, счёт 1:1. По разу отметились Деспотович и Азмун.

31-летний хорватский защитник принял участие в двадцати шести матчах «Зенита» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Деян Ловрен
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
08 Марта 2021, 20:04

ай.. походу это нормуль.. а то бериша его парочку раз точно бы накрутил.. )))

0
Nycolaman
08 Марта 2021, 19:23

Хорошая новость, не будет тупого балласта!

0
Юбор
08 Марта 2021, 18:34

Этот Ловрен довольно подлый тип на поле.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола