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Семак: «Что касается пенальти, третья игра очень спорная»

08 Марта 2021, 19:19,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сложно сейчас сразу после игры искать причины. Причина в том, что мы не забиваем и пропускаем, это главная причина. Два раза перешли центр поля и пропустить… конечно, обидно. Во втором и в первом тайме сегодня много моментов создали, также как и с «Ростовом» создаем много, а забиваем недостаточно для победы. Конечно, очень обидная потеря очков, и в предыдущем матче, и в этом мы смотримся гораздо лучше и создаем больше. Но результата нет, будем работать для того, чтобы в следующий раз результат был другим.

- Один из самых главных моментов - это пенальти за руку Кузяева. Ваш взгляд на этот эпизод?

- Что касается пенальти. Третья игра  очень спорная. Куча моментов, где абсолютно… на Кубок необоснованный пенальти, отсутствие пенальти в следующей игре, сегодня пенальти, момент такой спорный. Но не мне их разбирать абсолютно. Не то, что спорный, какие-то однозначно не спорные. Но наше дело играть, а судейство в этих матчах пускай оценивают те, кому это положено.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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Комментарии (1)
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Nycolaman
08 Марта 2021, 19:29

Естественно спорная, игроки ведь не обосрались на поле в очередной раз, а показывают чемпионскую игру! ПОЗОРНИКИ!

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