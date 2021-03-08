Семак: «Что касается пенальти, третья игра очень спорная»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сложно сейчас сразу после игры искать причины. Причина в том, что мы не забиваем и пропускаем, это главная причина. Два раза перешли центр поля и пропустить… конечно, обидно. Во втором и в первом тайме сегодня много моментов создали, также как и с «Ростовом» создаем много, а забиваем недостаточно для победы. Конечно, очень обидная потеря очков, и в предыдущем матче, и в этом мы смотримся гораздо лучше и создаем больше. Но результата нет, будем работать для того, чтобы в следующий раз результат был другим.

- Один из самых главных моментов - это пенальти за руку Кузяева. Ваш взгляд на этот эпизод?

- Что касается пенальти. Третья игра очень спорная. Куча моментов, где абсолютно… на Кубок необоснованный пенальти, отсутствие пенальти в следующей игре, сегодня пенальти, момент такой спорный. Но не мне их разбирать абсолютно. Не то, что спорный, какие-то однозначно не спорные. Но наше дело играть, а судейство в этих матчах пускай оценивают те, кому это положено.