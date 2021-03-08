Чума в Казани: Карасёв дал два пенальти после ВАР, «Зенит» проиграл «Рубину»

В последнем матче 21-го тура РПЛ страдающий от кадровых проблем «Рубин» принимал «Зенит».

«Рубин» прихлопнул на выезде «Спартак» в первом туре после зимнего перерыва, а значит, подопечные Леонида Слуцкого не собирались расступаться и перед «Зенитом», тем более у себя дома. Отсутствие же сразу нескольких футболистов могло только сплотить казанцев ещё больше. Питерский клуб имел в отчётном матче свой интерес – вернуть себе то очковое преимущество над ЦСКА и «Спартаком», которое у него было до начала 21-го тура. Кстати, зенитовцы могли сыграть с «Рубином» в тренировочной форме, потому что администраторы клуба забыли основную в Санкт-Петербурге, но к стартовому свистку нужная экипировка всё-таки подъехала к «Ак Барс Арене».

В первой половине первого тайма «Зенит» был поопаснее в атакующих действиях, но и «Рубин» без ударов по чужим воротам не обходился. Это были дальние выстрелы от Хвичи и Йевтича мимо створа либо в руки Лунёву, плюс Самошников пробил головой в падении с левого угла штрафной и попал в Ловрена. Что касается зенитовских шансов, то они включали в себя два попадания Азмуна в правую штангу и сэйвы Дюпина после мощных ударов Вендела и Караваева. Прямо во время попытки последнего в своей штрафной столкнулись головами Мусаев и Уремович. У Мусаева лицо залилось кровью, его увезли с поля на электрокаре и заменили на Костюкова. Недолго довелось Мусаеву поиграть против своей бывшей команды, которая не дала ему много шансов заиграть в основе.

В середине первого тайма «Рубин» вроде как прижался к своей штрафной, но казанцы не отказывались ходить в атаку при удобном случае. Макаров загубил момент, не решившись бить из зоны правой штанги неудобной правой ногой. Тем не менее на 41-й минуте казанцы всё равно забили. Главный рефери Карасёв долго просматривал повтор эпизода с попаданием мяча в выставленную кисть Кузяева от его бедра во время навеса Деспотовича. В итоге один из самых скандальных российских арбитров назначил пенальти – к большому неудовольствию зенитовцев. Деспот обманул Лунёва, пробив с точки по центру, на что Семак, до того хватавшийся за голову и закрывавший лицо руками, отреагировал саркастической улыбкой (1:0).

Уходить на перерыв в статусе проигрывающей команды питерцам ой как не хотелось, иначе они бы не устроили бомбардировку чужих ворот в компенсированную пятиминутку. «Зенит» создал два железных момента, но против этого лома нашёлся свой приём. Оздоев сделал прострел слева, который Азмун замкнул на дальней штанге выше перекладины. Кроме того, Азмун пальнул головой под перекладину после навеса опять слева от Ракицкого – потащил Дюпин.

Во втором тайме игра изменилась в каком плане? Давление «Зенита» стало перманентным, у «Рубина» исчезли контратаки. Голевых моментов тоже долго не возникало – понятно, что речь здесь идёт о питерской команде, раз казанцы перестали пересекать центр поля. Но на 75-й минуте «сине-бело-голубые» всё же презентовали забитый гол. Ракицкий навесил с правофлангового штрафного, и Азмун, выигравший второй этаж у Костюкова, кивнул мяч в сетку (1:1).

Перестроиться на атакующий лад «Рубину» было не под силу, и волжанам оставалось только оборонять уже ничейный счёт. Петербуржцы подходили очень близко к воротам соперника, но в сутолоке победителями из тех ситуаций выходили хозяева. Мостовой метил под правую штангу – чуть промахнулся. А Хвича с Макаровым всё же стали цепляться за мячи на чужой половине, зарабатывая фолы и давая партнёрам передышки. Нанесли казанцы и парочку ударов. Уремович головой пробил правее створа, не хватило точности примерно с линии штрафной Макарову.

В конце матча маятник мог качнуться в любую сторону. Обе команды играли с самоотдачей, футболисты были заряжены на борьбу и не собирались уступать в единоборствах. Элемента неожиданности добавлял и специфический отскок. А что случилось в компенсированное время! Макаров получил длинный пас Деспотовича от своей штрафной, накрутил Ловрена на непослушном газоне и поразил цель рикошетом от правой штанги (2:1).

Казалось, что «Рубин» на жилах вырывает и выгрызает сумасшедшую победу, – и так оно и получилось, хотя всё могло развернуться иначе. Старфельт возле левой штанги своих ворот выставил ногу и остановил таким образом Сутормина. Карасёв посмотрел ВАР и поставил пенальти, но Дзюба пробил с точки плохо чуть правее от себя – Дюпин легко взял этот одиннадцатиметровый.

Вот это валидол



«Зенит» побежал отыгрываться после пропущенного мяча, Сутормина срубили в штрафной, и в самой концовке Дюпин тащит пенальти от Дзюбы



Тут голос сорвали болельщики обеих команд pic.twitter.com/SxEVP2f6zH — Матч ТВ (@MatchTV) March 8, 2021

«Зенит» не выиграл третий из трёх своих матчей в 2021 году. Семак в этом плане пошёл по пути Мусаева, у которого с «Краснодаром», правда, пять игр подряд без побед. Можно констатировать, что питерский клуб вошёл в кризис, и борьба за чемпионство обостряется с новой силой. Если «Спартак» теперь отстаёт от «сине-бело-голубых» на четыре очка, то ЦСКА – всего на два. Правда, «красно-белые» и «армейцы» тоже любят поиграть в поддавки.

Кирилл Иванцов