Герасимец: «Макаров сделал из Ловрена и Сантоса клоунов»

Экс-форвард петербургского «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал игру защитников «сине-бело-голубых» Деяна Ловрена и Дугласа Сантоса в концовке поединка с казанским «Рубином».

«Макаров делает этих защитников, как клоунов. Сначала обыгрывает Ловрена, потом пробивает из-под Сантоса. Возникает вопрос - зачем «Зениту» нужны легионеры за такие деньги?», - заявил Герасимец в интервью изданию «Спорт уик-энд».

Напомним, что «Зенит» потерпел поражение в Казани со счетом 1:2. Решающий гол петербургский коллектив пропустил в компенсированное ко второму тайму время.

Подопечные Сергея Семака сохраняют первое место в РПЛ, несмотря на вчерашнее фиаско. «Рубин» с 34 баллами занимает восьмую позицию в турнирной таблице и продолжает претендовать на попадание в еврокубки.