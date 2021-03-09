Лепехин: Не исключаю, что скоро сменится лидер чемпионата

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказал мнение о поражении команды Сергея Семака от «Рубина» (1:2).

- Вас удивило поражение «Зенита» от «Рубина»?

- Нет. Всякое бывает. «Рубин» - крепкая команда, и тренер там показывает, что он работает. Видно, что у «Зенита» что-то не ладится. Одно на другое находит. Прогнозировалось, что игра будет не простая.

- Имеете в виду, что у «Зенита» не ладится игра защитников?

- Я не сторонник разделять команду по линиям. Она состоит из одиннадцати человек на поле и десяти запасных. Если есть проблемы в обороне, это касается не только вратаря и защитников, а в целом командной игры в обороне.

- Может «Зенит» оказался не готов к возобновлению сезона?

- Трудно сказать. Футболисты такого уровня, даже не готовые, должны набирать очки. «Зенит» имеет возможность приглашать игроков выше уровнем, чем во всех остальных клубах России. Если такие не покупаются, то проблема не в том, что «Зенит» плохо играет, а в том, что он не может укомплектоваться. Можно говорить о готовности или не готовности, когда «Зенит» выступает в Европе. Там уровень сопротивления другой. А во внутреннем чемпионате питерцы по всем параметрам, даже в неготовом состоянии, но с хорошей селекцией, не должны неудачно играть три матча подряд. Это уже тенденция. Надо задавать вопросы тренерам «Зенита», которых десять человек. Нам, обывателям, тоже интересно узнать, в чем там проблема.

- Вам не кажется, что Дзюба показывает сейчас процентов 50-60 от своих возможностей?

- Мне с трудом верится, что Семак как-то неправильно провел предсезонную подготовку. А что касается Дзюбы, мы его игру зачастую оцениваем по каким-то положительным эпизодам. Но он в таком стиле играет постоянно. У него нет колоссального объема работы, взрывной игры. Он футболист определенного склада и в этом ключе играет. Просто сейчас не получается забивать. А так, он действует в одной манере на протяжении десяти лет.

- Почему у Дзюбы не получилось забить пенальти? Это психологические проблемы?

- Не думаю. На него столько в жизни всего сваливалось. Он в этом плане крепкий парень. А пенальти – это лотерея. Этот момент не стоит связывать с тем, что у Артёма проблема с реализацией.

- Все ведь знают, в какой манере Дзюба бьет пенальти, в том числе Дюпин, который отбил удар. Может, стоило поменять стиль?

- Это индивидуально. Тут нужна не столько особая техника, как определенная психология. И хорошая психика. Если Дзюба так бил пенальти, и это давало результат, какой смысл отказываться? Он смотрит на вратаря до последнего и бьет в свободный угол. Если попадает, то голкипер не достанет. Не стоит отмечать позитивную игру вратаря или негативную Дзюбы. Пенальти – это лотерея. Должна быть доля везения, чтобы голкипер отбил одиннадцатиметровый или поймал мяч, как в данном случае.

- Как вам гол от Макарова?

- Это феномен. Думаю, этот гол долго будет сниться защитникам «Зенита». Такие мячи очень редко удается забить, особенно когда защитники высокого класса. Их вина тут есть. Причем такой гол называется издевательским. Так поиздеваться над двумя футболистами «Зенита» дорогого стоит. Наверное, эти мячи останутся в их памяти надолго.

- Этот гол претендует на звание лучшего мяча этого чемпионата?

- Бывает много красивых голов. Возможно, этот мяч не самый красивый, но издевательский. Если бы это был Месси, я бы не удивился. Но когда в российском чемпионате футболист «Рубина» так забивает: убегает с центра поля, по отвратительному газону, мяч у него три раза подпрыгивает, он его умудряется укротить. Там очень много претензий к обоим игрокам «Зенита».

- Не стоит ли ожидать скорую смену лидера чемпионата, учитывая, что через тур «Зенит» поедет в гости к ЦСКА?

- Наверное, там и будет что-то более-менее вырисовываться. Пока ничего сверхъестественного не происходит. «Зенит» на первом месте. Как раз в таких матчах и будет все определяться. Не исключаю, что лидер поменяется. Видно, что у «Зенита» есть какие-то проблемы, но до последнего тура он будет являться фаворитом.

Елена Григорьевская