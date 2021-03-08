«Зенит» не привёз в Казань игровую форму

Сегодня, восьмого марта, «Рубин» примет «Зенит» в рамках двадцать первого тура российской Премьер-лиги.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», «Зенит» не привёз с собой в Казань игровую форму, из-за этого питерцы были вынуждены заказать дополнительный чартерный авиарейс, который обойдётся клубу в сумму от двух до четырёх миллионов евро. О переносе игры речи даже не идёт.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после двадцати туров, а подопечные Леонида Слуцкого расположились лишь на девятом месте.