Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Дюпин: «Задача была стоять по мячу, не гадать и ждать»

08 Марта 2021, 21:18,

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, ставший героем матча РПЛ против «Зенита» (2:1), дал комментарий по поводу парированного пенальти от Артёма Дзюбы на девятой компенсированной минуте. Голкипер подтвердил догадки о том, что он отлично знал, как лидер атак соперника пробивает с 11 метров.

- В основном он бил по вратарям: если вратарь уходит в какой-то угол, он разводил в другой угол. Поэтому задача была стоять по мячу, не гадать и ждать, куда он пробьет, - цитирует кипера клубный сайт казанцев.

Напомним, что Дюпин реагировал по удару Дзюбы и смог намертво зафиксировать мяч в руках после попытки соперника. Казанцы во второй раз в сезоне обыграли этого соперника и до предела обострили борьбу за чемпионский титул сезона 2020/21.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Артём Дзюба, Юрий Дюпин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Underdog
08 Марта 2021, 22:40

Да, видно было как четко он Дзюбу обыграл

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола