Дюпин: «Задача была стоять по мячу, не гадать и ждать»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, ставший героем матча РПЛ против «Зенита» (2:1), дал комментарий по поводу парированного пенальти от Артёма Дзюбы на девятой компенсированной минуте. Голкипер подтвердил догадки о том, что он отлично знал, как лидер атак соперника пробивает с 11 метров.

- В основном он бил по вратарям: если вратарь уходит в какой-то угол, он разводил в другой угол. Поэтому задача была стоять по мячу, не гадать и ждать, куда он пробьет, - цитирует кипера клубный сайт казанцев.

Напомним, что Дюпин реагировал по удару Дзюбы и смог намертво зафиксировать мяч в руках после попытки соперника. Казанцы во второй раз в сезоне обыграли этого соперника и до предела обострили борьбу за чемпионский титул сезона 2020/21.