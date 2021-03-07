Защитник «Рубина» Карл Старфельт поделился ожиданиями от матча против «Зенита».

«Зенит» - очень сильный соперник. Будет сложная игра, но у нас есть шансы добиться хорошего результата», - цитирует Старфельта пресс-служба казанского клуба.

Матч между «Рубином» и «Зенитом» состоится завтра, восьмого марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

25-летний Старфельт сыграл двадцать один матч за «Рубин» во всех турнирах нынешнего сезона и записал на свой счёт два забитых гола. Контракт шведского защитника с российским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.