Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Старфельт поделился ожиданиями от матча против «Зенита»

07 Марта 2021, 23:43,

Защитник «Рубина» Карл Старфельт поделился ожиданиями от матча против «Зенита».

«Зенит» - очень сильный соперник. Будет сложная игра, но у нас есть шансы добиться хорошего результата», - цитирует Старфельта пресс-служба казанского клуба.

Матч между «Рубином» и «Зенитом» состоится завтра, восьмого марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

25-летний Старфельт сыграл двадцать один матч за «Рубин» во всех турнирах нынешнего сезона и записал на свой счёт два забитых гола. Контракт шведского защитника с российским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Рубин, Карл Старфельт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола