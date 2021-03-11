Орлов: «За результаты «Зенита» должен отвечать Семак»

Популярный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о неудачном выступлении петербургского «Зенита» после зимнего перерыва.

«За результат отвечает тренерский штаб и главный тренер. Должен отвечать Сергей Семак - главный ответственный. Все стрелы идут к этой фамилии. Никуда не деться», - заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, что «Зенит» вылетел из Кубка России, потерпев домашнее поражение от тульского «Арсенала» со счетом 1:2. В Премьер-лиге «сине-бело-голубые» провели две встречи - сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) и уступили казанскому «Рубину» (1:2).

После 21-го тура подопечные Семака лидируют в Премьер-лиге, опережая идущий вторым ЦСКА на два балла.