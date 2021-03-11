Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Орлов: «За результаты «Зенита» должен отвечать Семак»

11 Марта 2021, 13:20,

Популярный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о неудачном выступлении петербургского «Зенита» после зимнего перерыва.

«За результат отвечает тренерский штаб и главный тренер. Должен отвечать Сергей Семак - главный ответственный. Все стрелы идут к этой фамилии. Никуда не деться», - заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, что «Зенит» вылетел из Кубка России, потерпев домашнее поражение от тульского «Арсенала» со счетом 1:2. В Премьер-лиге «сине-бело-голубые» провели две встречи - сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) и уступили казанскому «Рубину» (1:2).

После 21-го тура подопечные Семака лидируют в Премьер-лиге, опережая идущий вторым ЦСКА на два балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Сергей Семак, Геннадий Орлов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола