Дюпин раскрыл секрет отбитого пенальти Дзюбы

Лучший футболист матча «Рубин» - «Зенит» (2:1) Юрий Дюпин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Главный вопрос: что это было?

- Это обычные трудовые будни, ничего специфического. Конечно, повезло нам, забили еще и этот пенальти на последней минуте. Много эмоций. Если честно, не могу даже слов подобрать. Там столкнулся, до сих пор виски болят.

- Скажите про пенальти, это плохо пробил Дзюба или вы раскусили?

- Нет, я просто стоял по удару и все. Может быть, не так сильно пробил, и было легко зафиксировать мяч, а так старался играть по удару и не гадать.

- Сегодня после отбитого пенальти на вас набросилась вся команда так, будто вы выиграли трофей. Что это за эмоции, были ли такие эмоции в «Рубине» до этого? В календарном матче чемпионата.

- В календарном? Думаю, что нет, не было, в первый раз столько эмоций, наверное.

- Что сейчас происходит в раздевалке? Постоянно во время интервью кто-то что-то выкрикивает. Что там такое?

- Пацаны радуются, чё? Три очка, праздник. Сейчас пойдем женщин, девушек, жен поздравлять, поэтому всё хорошо. Все довольны, хорошее настроение.