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Слуцкий: «На следующую игру вернутся Бегич, Шатов и Абильдгор, это серьёзное подспорье»

08 Марта 2021, 20:16,

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после успешного матча с «Зенитом» (2:1) неоднократно подчёркивал наличие громадных проблем в команде. Наставник похвалил Михаила Костюкова, которому пришлось играть в опорной зоне против полузащитников, а также Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. Помимо этого непонятно состояние здоровья травмированного Леона Мусаева.

- На следующую игру у нас вернутся Бегич, Шатов и Абильдгор, которые были все дисквалифицированы. Для нас это серьезное подспорье, - цитирует Слуцкого клубная пресс-служба.

Обилие момент у соперника также не удивляет наставника, ведь в сложившейся ситуации с обилием отсутствующих игроков помешать «Зениту» создавать моменты могла бы команда, которая играет в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Рубин» во второй раз в сезоне обыграл «Зенит».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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