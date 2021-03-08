Слуцкий: «На следующую игру вернутся Бегич, Шатов и Абильдгор, это серьёзное подспорье»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после успешного матча с «Зенитом» (2:1) неоднократно подчёркивал наличие громадных проблем в команде. Наставник похвалил Михаила Костюкова, которому пришлось играть в опорной зоне против полузащитников, а также Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. Помимо этого непонятно состояние здоровья травмированного Леона Мусаева.

- На следующую игру у нас вернутся Бегич, Шатов и Абильдгор, которые были все дисквалифицированы. Для нас это серьезное подспорье, - цитирует Слуцкого клубная пресс-служба.

Обилие момент у соперника также не удивляет наставника, ведь в сложившейся ситуации с обилием отсутствующих игроков помешать «Зениту» создавать моменты могла бы команда, которая играет в Лиге чемпионов.

Напомним, что «Рубин» во второй раз в сезоне обыграл «Зенит».