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Шмурнов: «В матче «Рубин» - «Зенит» был футбол на 10 баллов»

09 Марта 2021, 10:43,

Футбольный комментатор Александр Шмурнов высказался о поединке между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом», состоявшемся в рамках 21-го тура Премьер-лиги. Подопечные Леонида Слуцкого вырвали победу со счетом 2:1.

«Футбол на 10 баллов. Давно не видел такого в РПЛ! Это было сумасшествие, достойное любой аудитории. Если это видели в Италии или Испании, то тоже получили удовольствие», - гласит сообщение Шмурнова в «Телеграме».

Напомним, что хозяева поля одержали победу над действующим чемпионом благодаря голу Дениса Макарова на последних минутах встречи.

«Рубин» набрал 34 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» остался на первой позиции с 42 очками.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Рубин, Александр Шмурнов
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