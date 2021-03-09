Шмурнов: «В матче «Рубин» - «Зенит» был футбол на 10 баллов»

Футбольный комментатор Александр Шмурнов высказался о поединке между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом», состоявшемся в рамках 21-го тура Премьер-лиги. Подопечные Леонида Слуцкого вырвали победу со счетом 2:1.

«Футбол на 10 баллов. Давно не видел такого в РПЛ! Это было сумасшествие, достойное любой аудитории. Если это видели в Италии или Испании, то тоже получили удовольствие», - гласит сообщение Шмурнова в «Телеграме».

Напомним, что хозяева поля одержали победу над действующим чемпионом благодаря голу Дениса Макарова на последних минутах встречи.

«Рубин» набрал 34 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» остался на первой позиции с 42 очками.