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Наумов советует «Зениту» заменить Семака Талалаевым

05 Марта 2021, 15:42,

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов рекомендует боссам «Зенита» подумать о замене на тренерском мостике, так как Сергей Семак не прогрессирует. Функционер советует Семаку «взять паузу, сделать передышку, может уйти в другой клуб. Настает время, когда он может упереться в тупик. Такое бывает, раз – и достиг потолка», - приводит слова Наумова «Спорт-уик-энд».

Среди потенциальных кандидатов на замену Семаку Наумов назвал главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева.

Семаку 45 лет, он возглавляет «Зенит» с 2018 года и помог команде завоевать четыре трофея - два чемпионства, а также по победе в Кубке и Суперкубке России. С 2016 по 2018 год Семак возглавлял «Уфу».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Андрей Талалаев, Николай Наумов
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