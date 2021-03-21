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​ЭСК: Гол «Зенита» в ворота «Рубина» засчитан правильно

21 Марта 2021, 15:29,

РФС опубликовал информацию об итогах последнего заседания экспертно-судейской комиссии. Один из рассмотренных эпизодов относился к матчу между «Рубином» и «Зенитом». Решение арбитра засчитать гол питерской команды было признанно верным. По заключению ЭСК, находящийся в офсайде Магомед Оздоев не оказывал влияния на действия футболистов казанской команды.

Напомним, «Рубин» в том поединке обыграл «Зенит» на своём поле с результатом 2:1.

Ранее мы сообщали о том, какие решения приняла ЭСК по нашумевшему поединку российского чемпионата между «Химками» и «Ростовом», в котором подмосковная команда победила со счётом 1:0.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Рубин
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