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«Газпром-Арена» - на 14-м месте в рейтинге самых дорогих стадионов мира

05 Марта 2021, 19:33,

Домашний стадион «Зенита» «Газпром-Арена» вошёл в топ-30 самых дорогих спортивных стадионов мира. Рейтинг составлен Construction Disputes. Арена в Питере была сдана в 2017 году и обошлась в 1,1 млрд долларов. Это четвертое место в Евразии и 14-е место в мире.

С громадным отрывом лидирует в рейтинге «СоФи» из США, стадион для игры в американский футбол (5,5 млрд). В тройке еще два сооружения, построенных в Штатах, но они стоили уже 1,9 и 1,7 млрд. На четвертом месте «Уэмбли» (1,5 млрд). Также дороже стадиона в Северной столице арена в Сингапуре (1,31 млрд) и домашний стадион «Тоттенхэма» (1,3 млрд).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Газпром-Арена
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