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Карасёв назначил пенальти в ворота «Зенита» после просмотра видеоповтора

08 Марта 2021, 17:20,

«Рубин» в Казани принимает «Зенит» в рамках двадцать первого тура российской Премьер-лиги.

Под занавес первого тайма мяч попал в руку Далеру Кузяеву в штрафной «Зенита». Главный арбитр встречи Сергей Карасёв не углядел нарушения, но после подсказки со стороны VAR сам отправился смотреть видеоповтор и принял решение поставить одиннадцатиметровый в ворота питерцев. Пенальти уверенно реализовали Джордже Деспотович.

На данный момент идёт 44-я минута матча, «Зенит» уступает со счётом 0:1.

Это уже десятый мяч для Дорджевича в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги. В активе сербского форварда и две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Рубин, Сергей Карасёв, Джордже Деспотович
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