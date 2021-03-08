Карасёв назначил пенальти в ворота «Зенита» после просмотра видеоповтора

«Рубин» в Казани принимает «Зенит» в рамках двадцать первого тура российской Премьер-лиги.

Под занавес первого тайма мяч попал в руку Далеру Кузяеву в штрафной «Зенита». Главный арбитр встречи Сергей Карасёв не углядел нарушения, но после подсказки со стороны VAR сам отправился смотреть видеоповтор и принял решение поставить одиннадцатиметровый в ворота питерцев. Пенальти уверенно реализовали Джордже Деспотович.

На данный момент идёт 44-я минута матча, «Зенит» уступает со счётом 0:1.

Это уже десятый мяч для Дорджевича в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги. В активе сербского форварда и две голевые передачи.