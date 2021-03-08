Карасёв назначил пенальти в ворота «Зенита» после просмотра видеоповтора

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08 Марта 2021, 17:20,
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«Рубин» в Казани принимает «Зенит» в рамках двадцать первого тура российской Премьер-лиги.
Под занавес первого тайма мяч попал в руку Далеру Кузяеву в штрафной «Зенита». Главный арбитр встречи Сергей Карасёв не углядел нарушения, но после подсказки со стороны VAR сам отправился смотреть видеоповтор и принял решение поставить одиннадцатиметровый в ворота питерцев. Пенальти уверенно реализовали Джордже Деспотович.
На данный момент идёт 44-я минута матча, «Зенит» уступает со счётом 0:1.
Это уже десятый мяч для Дорджевича в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги. В активе сербского форварда и две голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Рубин, Сергей Карасёв, Джордже Деспотович