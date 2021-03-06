«Зенит» и новый вратарь: Кто будет #1 в Санкт-Петербурге

В последнее время возобновились разговоры, что «Зенит» планирует усилить вратарскую линию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, кто будет защищать ворота питерцев.

По данным СМИ, «Зенит» ищет нового вратаря, которого планирует подписать летом. Называются даже конкретные кандидатуры — Илья Лантратов из «Химок» и Сослан Джанаев из «Сочи». Два довольно непохожих друг на друга вратаря наталкивают на мысль, что «Зениту» нужен не конкретный голкипер, а просто кто-то на эту позицию. Иными словами, Михаил Кержаков и Андрей Лунёв не устраивают питерцев настолько, что нужен хоть кто-то иной.

С чем связано такое желание? Назвать Лунёва или Кержакова слабыми вратарями нельзя. В зависимости от того, кто играет в основе «Зенита», каждый из них является кандидатом в сборную России. Конечно, тот же Лунёв действует не так ярко, как в начале карьеры в Санкт-Петербурге, у него всё больше ошибок. Порой и Кержаков допускает грубые просчёты. Наверное, в этом и есть основная претензия руководителей. В «Зените» голкипер не так часто вступает в игру, и его главная задача — быть всегда наготове и не допускать ляпов, а кроме того, уметь по-настоящему спасать, когда это требуется.

Подходят ли Лантратов и Джанаев под эти требования? Сказать сложно. Первого мы просто не видели на высоком уровне, второй как раз известен своими «косяками», хотя это было давно, и в том же «Ростове» позже Джанаев выглядел надёжно. Однако наличие этих двух кандидатур вызвано скорее другим.

«Зенит» не хочет отдавать легионерское место вратарю, а предпочитает российского исполнителя, и в этом кроется главный секрет. Питерцы хотели бы найти своего идеального первого номера, но выбирать им надо только из россиян, а это серьёзно ограничивает круг претендентов. Джанаев и Лантратов — это, пожалуй, лучшие из доступных кандидатов.

Акинфеева получить невозможно, Гилерме уже не тянет, Шунин будем слишком дорогим, и не факт, что решит проблему. Максименко допускает немало ляпов, да и из «Спартака» его не вытащить. Наверное, «Зенит» следит за переговорами Сафонова и «Краснодара» о новом контракте, но это лишь перспектива, пока же купить его невозможно, Галицкий не отпустит.

Можно было взглянуть за границу. Однако Митрюшкин после травмы на свой уровень не вернулся, Крицюк и Злобин в Португалии не выделяются яркой игрой. Есть ещё Хайкин, чемпион Норвегии, но после Васютина питерцы, видимо, не очень доверяют звёздам чемпионатов Скандинавии.

В общем, получается, что выбора у «Зенита» толком нет. Лантратов и Джанаев — это не столько выбор, сколько те, кого просто можно взять. В итоге «Зениту» придётся либо довольствоваться этим, либо брать легионера, либо платить неприлично большие деньги за Сафонова или Шунина, да ещё и уговаривать их переехать в Санкт-Петербург.

Хотя есть ещё вариант — не спешить. Кержакову, конечно, уже 34 года, но Лунёву только 29. Так что срочно брать хоть какого-то нового голкипера «Зениту» резона нет. Возможно, стоит подождать, когда кто-то появится. Вдруг тот же Денис Адамов блеснёт в «Сочи»?

Андрей Центров