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Слуцкий: «Перед игрой с «Зенитом» наши кадровые проблемы приняли массовый характер»

06 Марта 2021, 21:46,

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о подготовке команды к понедельничному матчу Премьер-лиги против «Зенита».

Напомним, в прошлом туре «Рубин» обыграл на выезде «Спартак» с результатом 2:0. После этого казанцы отправились в Турцию, где они готовятся к приёму чемпиона последних лет.

«У нас серьёзные кадровые проблемы. Они существовали перед игрой со «Спартаком», а перед игрой с «Зенитом» приняли какой-то совсем массовый характер, учитывая количество дисквалификаций и травм», - высказался «Зенит» для клубного ТВ. Видео было опубликовано на канале «рубиновых» в YouTube.

Слуцкий отметил, что не все футболисты в поединке против «Зенита» сыграют на своих привычных позициях.

Матч «Рубин» - «Зенит» стартует восьмого марта в 16:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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Комментарии (1)
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jUMPER
06 Марта 2021, 22:02

Алексей, а это, как понимать...? - высказался «Зенит» для клубного ТВ...

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