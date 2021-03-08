Слуцкий не будет писать Дзюбе после матча

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Главная эмоция после такого матча?

- Не знаю. Опустошение.

- Дюпин сказал, что выиграли только потому, что больше хотели. Только ли в желании дело? Вы можете по-футбольному это как-то объяснить?

- Не знаю. Вопреки. Потому что у нас были большие кадровые проблемы в центральной зоне. Они еще усилились с потерей Мусаева. Костюков впервые в жизни играл на позиции «шестого» номера, то есть, такого нижнего оборонительного опорного. Понятно, что качество поля очень тяжелое, много верховой борьбы. Но здесь, еще раз говорю, может быть, было не так много футбола, сколько было желания, старания, удачи какой-то, мастерства в отдельных эпизодах. В общем такой матч, мне кажется, что запомнится надолго.

- Незабитый пенальти Дзюбы, это спасение Дюпина или плохо пробитый пенальти?

- Я буду говорить естественно о спасении Дюпина. Наверняка мой коллега скажет обратную ситуацию.

- Вы уже придумали, что напишете в «Инстаграме» Дзюбе?

- Это не та ситуация, когда ее нужно как-то дополнительно педалировать.

- Вы считаете, его стоит поддержать?

- Я думаю, что он столько пережил сложных ситуаций, что это не тот случай, когда ему требуется какая-то дополнительная поддержка. Он достаточно силен для того, чтобы с этой ситуацией точно справиться.