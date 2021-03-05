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Семак назвал самых опасных игроков «Рубина»

05 Марта 2021, 14:29,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что в связи с холодной погодой поля на стадионах команд РПЛ ещё некоторое время будут оставаться в неважном состоянии. Слова наставника приводит клубная пресс-служба «Зенита».

При этом Семак считает, что недельный цикл подготовки в Санкт-Петербурге лучше поездки «Рубина» в Турцию между турами.

Наставник «Зенита» в составе соперника выделил Хвичу Кварацхелию, а также Дениса Макарова, Солтмурада Бакаева и Джордже Деспотовича.

«Рубин» и «Зенит» сыграют восьмого марта, начало игры в 16:30. Добавим, что «Зенит» не побеждал в официальных матчах 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Рубин, Сергей Семак
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Комментарии (1)
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Nicholais
05 Марта 2021, 14:57

Интересно, Мусаев сыграет?

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