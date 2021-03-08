Дзюба не забил пенальти в концовке матча с «Рубином»

Концовка матча двадцать первого тура российской Премьер-лиги между «Рубином» и «Зенитом» (2:1) выдалась насыщенной на события.

На второй минуте дополнительного времени Денис Макаров вывел казанцев вперёд, а уже через несколько минут Карл Старфельт завалил в своей штрафной площади на газон Алексея Сутормина, главный арбитр встречи Сергей Карасёв после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота «Рубина». К мячу подошёл Артём Дзюба и пробил чуть правее центра, Дюпин угадал направление удара и намертво зафиксировал сферу в руках, принеся победу своей команде.

«Зенит» лишь на два очка опережает ЦСКА после двадцать первого тура, а «Рубин» поднялся на восьмое место в чемпионате России.