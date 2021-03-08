Дзюба не забил пенальти в концовке матча с «Рубином»

|
08 Марта 2021, 18:41,
|
|
Концовка матча двадцать первого тура российской Премьер-лиги между «Рубином» и «Зенитом» (2:1) выдалась насыщенной на события.
На второй минуте дополнительного времени Денис Макаров вывел казанцев вперёд, а уже через несколько минут Карл Старфельт завалил в своей штрафной площади на газон Алексея Сутормина, главный арбитр встречи Сергей Карасёв после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота «Рубина». К мячу подошёл Артём Дзюба и пробил чуть правее центра, Дюпин угадал направление удара и намертво зафиксировал сферу в руках, принеся победу своей команде.
«Зенит» лишь на два очка опережает ЦСКА после двадцать первого тура, а «Рубин» поднялся на восьмое место в чемпионате России.
Вот это валидол— Матч ТВ (@MatchTV) March 8, 2021
«Зенит» побежал отыгрываться после пропущенного мяча, Сутормина срубили в штрафной, и в самой концовке Дюпин тащит пенальти от Дзюбы
Тут голос сорвали болельщики обеих команд pic.twitter.com/SxEVP2f6zH
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Рубин, Артём Дзюба
Дзюба отдал все силы на съемках, теперь не может сильно ударить, чтобы вратарь с мячом залетал в ворота! Пустышка!
Все нормально ,тем интереснее будет борьба в верней части таблицы . Игра была красивой . Зенит упустил свой шанс в конце . Браво Рубин , отобрать очки у Зенита - это большого стоит ! )))
Несправедливо назначенный пенальти, справедливо отбит. 4 минуты добавлено, а эпизод случился на табло ровно 96:00,
Нет , но Дзюба не пенальтист ...
Я только не понял.Почему мяч схватило оно?)Нет результат меня порадовал)Но почему бил не Азмун?
Как говорил недавно один классик "Как бальзам на душу..."