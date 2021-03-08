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Дзюба не забил пенальти в концовке матча с «Рубином»

08 Марта 2021, 18:41,

Концовка матча двадцать первого тура российской Премьер-лиги между «Рубином» и «Зенитом» (2:1) выдалась насыщенной на события.

На второй минуте дополнительного времени Денис Макаров вывел казанцев вперёд, а уже через несколько минут Карл Старфельт завалил в своей штрафной площади на газон Алексея Сутормина, главный арбитр встречи Сергей Карасёв после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота «Рубина». К мячу подошёл Артём Дзюба и пробил чуть правее центра, Дюпин угадал направление удара и намертво зафиксировал сферу в руках, принеся победу своей команде.

«Зенит» лишь на два очка опережает ЦСКА после двадцать первого тура, а «Рубин» поднялся на восьмое место в чемпионате России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Рубин, Артём Дзюба
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Комментарии (6)
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3
Nycolaman
08 Марта 2021, 19:27

Дзюба отдал все силы на съемках, теперь не может сильно ударить, чтобы вратарь с мячом залетал в ворота! Пустышка!

1
Виноградов Александр
08 Марта 2021, 19:19

Все нормально ,тем интереснее будет борьба в верней части таблицы . Игра была красивой . Зенит упустил свой шанс в конце . Браво Рубин , отобрать очки у Зенита - это большого стоит ! )))

0
wertygaz
08 Марта 2021, 19:16

Несправедливо назначенный пенальти, справедливо отбит. 4 минуты добавлено, а эпизод случился на табло ровно 96:00,

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0
Leonardis
08 Марта 2021, 19:10

Нет , но Дзюба не пенальтист ...

2
ATAMAN
08 Марта 2021, 19:03

Я только не понял.Почему мяч схватило оно?)Нет результат меня порадовал)Но почему бил не Азмун?

1
SpaM
08 Марта 2021, 18:54

Как говорил недавно один классик "Как бальзам на душу..."

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