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Азмун: «Зенит» должен работать и становиться лучше»

09 Марта 2021, 10:07,

Иранский форвард Сердар Азмун, выступающий за петербургский «Зенит», поделился мнением о неудаче в гостевом поединке против казанского «Рубина». «Сине-бело-голубые» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

Во вчерашнем матче Азмун отметился забитым мячом, однако это не помогло его команде избежать поражения.

В настоящий момент подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на два балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Сердар Азмун
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