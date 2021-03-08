Макаров: «Ждали до последнего своего момента, верили, что он будет»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров поделился мыслями об игре с «Зенитом» (2:1), в котором он стал героем, забив мяч в компенсированное время. 23-летний футболист убежал в отрыв и в борьбе с двумя защитниками метко пробил в угол ворот, принеся своей команде три очка.

Макаров назвал заслуженной эту победу: «Ждали до последнего своего момента, верили, что он будет. Он случился на последних минутах». Также футболист поведал о мыслях во время голевого рывка: «Добежать до штрафной».

Казанцы делят шестое место после этого успеха, отрыв «Зенита» от второго места уменьшился всего до двух очков.