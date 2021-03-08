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Семак: «К сожалению, оптимального состава у нас не было и нет»

08 Марта 2021, 16:34,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы не перезагружались, а использовали тех игроков, которые у нас есть, и те позиции, на которых они привыкли играть, учитывая сложности определенные, которые у нас есть, мы от этого строим нашу игру. У нас были игроки, которые по тем или иным причинам пропускали, поэтому, к сожалению, оптимального состава у нас не было и нет, поэтому есть возможность у других игроков играть. В зависимости от их сильных качеств мы как-то видоизменяем нашу схему.

- Насколько фактором этой игры становится тот факт, что ваш бывший аналитик Никита Васюхин теперь работает в «Рубине»?

- Вообще нет. У каждого своя работа. У Никиты своя, у нас своя. Не вижу абсолютно никакой взаимосвязи.

- Никаких секретов он не мог рассказать?

- Абсолютно. Он занимался селекционной работой, а в «Зените» все устроено так: есть спортивный директор, в его подчинении селекционный отдел, отдел, где работал Никита, есть команда, есть аналитическая группа, которая занимается работой своей. В предыдущих сезонах Никита был ближе, потом все немножко видоизменилось, он в последнее время был достаточно далеко от команды. Но я пожелаю ему удачи на новом поприще.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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