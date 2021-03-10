Сутормин: «Последние матчи «Зениту» не удались»

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал результаты своей команды в последних поединках.

«Последние матчи нам не удались, но мы сделаем все, чтобы это исправить!», - гласит сообщение полузащитника в «Инстаграме».

После зимнего перерыва подопечные Сергея Семака не выиграли ни одного матча. В рамках чемпионата России «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) и уступил «Рубину» (1:2). Кроме того, петербургский клуб вылетел из Кубка страны, потерпев поражение от тульского «Арсенала» (1:2).

«Сине-бело-голубые» лидируют в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на два очка.