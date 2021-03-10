Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сутормин: «Последние матчи «Зениту» не удались»

10 Марта 2021, 08:15,

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал результаты своей команды в последних поединках.

«Последние матчи нам не удались, но мы сделаем все, чтобы это исправить!», - гласит сообщение полузащитника в «Инстаграме».

После зимнего перерыва подопечные Сергея Семака не выиграли ни одного матча. В рамках чемпионата России «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) и уступил «Рубину» (1:2). Кроме того, петербургский клуб вылетел из Кубка страны, потерпев поражение от тульского «Арсенала» (1:2).

«Сине-бело-голубые» лидируют в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на два очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Алексей Сутормин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Zenituwka
10 Марта 2021, 08:55

Капитан очевидность, который год нас кормите обещаниями уже ? А в итоге все только хуже и хуже.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола