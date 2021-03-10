Сутормин: «Последние матчи «Зениту» не удались»

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10 Марта 2021, 08:15,
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Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал результаты своей команды в последних поединках.
«Последние матчи нам не удались, но мы сделаем все, чтобы это исправить!», - гласит сообщение полузащитника в «Инстаграме».
После зимнего перерыва подопечные Сергея Семака не выиграли ни одного матча. В рамках чемпионата России «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) и уступил «Рубину» (1:2). Кроме того, петербургский клуб вылетел из Кубка страны, потерпев поражение от тульского «Арсенала» (1:2).
«Сине-бело-голубые» лидируют в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на два очка.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Алексей Сутормин
Капитан очевидность, который год нас кормите обещаниями уже ? А в итоге все только хуже и хуже.