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Слуцкий: «Нам будет достаточно сложно поменять схему в матче с «Зенитом»

08 Марта 2021, 16:29,

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Нам достаточно сложно менять схему в этой ситуации, потому что даже, если мы посмотрим на нашу лавку, у нас только фланговые игроки присутствуют из тех, которые могут выйти в первую очередь, такие как Костюков, Зуев, поэтому по существу игрок середины поля на скамейке только Степан Суриков. Это молодой футболист, который провел с нами все сборы, который  не имеет опыта игры в российской Премьер-лиги, поэтому нам будет достаточно сложно поменять схему.

- Победа в первом руге в Петербурге значит, что чем-то «Зенит» для вас является удобным соперником?

- Нет, это просто стечение обстоятельств. Так сложилась игра в первом круге, что мы смогли одержать победу, поэтому сегодня будет новая игра, новые эмоции, новая книга, все по-новому.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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