Слуцкий: «Нам будет достаточно сложно поменять схему в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Нам достаточно сложно менять схему в этой ситуации, потому что даже, если мы посмотрим на нашу лавку, у нас только фланговые игроки присутствуют из тех, которые могут выйти в первую очередь, такие как Костюков, Зуев, поэтому по существу игрок середины поля на скамейке только Степан Суриков. Это молодой футболист, который провел с нами все сборы, который не имеет опыта игры в российской Премьер-лиги, поэтому нам будет достаточно сложно поменять схему.

- Победа в первом руге в Петербурге значит, что чем-то «Зенит» для вас является удобным соперником?

- Нет, это просто стечение обстоятельств. Так сложилась игра в первом круге, что мы смогли одержать победу, поэтому сегодня будет новая игра, новые эмоции, новая книга, все по-новому.