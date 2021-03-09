Макаров рассказал, кому посвящает гол в ворота «Зенита»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал, кому посвящает победный гол в ворота «Зенита» (2:1).

«Гол посвящаю маме, жене и всему женскому полу. С праздником, с 8 Марта!», - сказал Макаров в интервью пресс-службе казанского клуба.

23-летний Макаров сыграл двадцать два матча за «Рубин» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился семью забитыми голами. Действующее соглашение Макарова с казанцами рассчитано до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

После двадцати одного тура «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.