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Макаров рассказал, кому посвящает гол в ворота «Зенита»

09 Марта 2021, 17:50,

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал, кому посвящает победный гол в ворота «Зенита» (2:1).

«Гол посвящаю маме, жене и всему женскому полу. С праздником, с 8 Марта!», - сказал Макаров в интервью пресс-службе казанского клуба.

23-летний Макаров сыграл двадцать два матча за «Рубин» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился семью забитыми голами. Действующее соглашение Макарова с казанцами рассчитано до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

После двадцати одного тура «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Денис Макаров
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Комментарии (1)
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0
ингерман
09 Марта 2021, 18:01

ну не.. всему женскому полу.. бгг.. атмосферненько так.. а я вчерась баклажку хряпнул.. вот тапереча думаю кому это посвятить?.. )))

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