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​Слуцкий: «Эйфория после победы над «Спартаком» прошла через минуту»

06 Марта 2021, 22:57,

«Рубин» на мажорной ноте начал вторую часть сезона, обыграв на выезде «Спартак» в двадцатом туре чемпионата России. Наставник казанской команды Леонид Слуцкий ответил на вопрос, успела ли пройти эйфория от той победы на «Открытие Арене».

«Эйфория прошла через минуту после финального свистка, потому что мы поняли, какое количество людей потеряли на матч с «Зенитом», и уже думали, кем и как их заменить», - приводятся слова Слуцкого на сайте «Рубина».

«Рубин» примет «Зенит» в понедельник, восьмого марта. Игра стартует в 16:30 по московскому времени. Казанская команда сыграет без ряда травмированных и дисквалифицированных футболистов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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