Мусаев получил травму в матче с «Зенитом»

В двадцать первом туре российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде играет против «Рубина».

На 17-й минуте в своей штрафной площади столкнулись Филип Уремович и Леон Мусаев. Второго увезли с поля на электрокаре с кровью на лице. Через минуту вместо Мусаева в игру вступил полузащитник Михаил Костюков.

На данный момент идёт 28-я минута матча, счёт пока не открыт, но моменты были у обеих команд.

Сегодняшняя победа может позволить «Рубин» догнать идущий седьмой «Локомотив», а «Зенит» может упрочить свое лидерство в российской Премьер-лиги. Перед матчем питерцы обгоняли ЦСКА на два зачетных балла.