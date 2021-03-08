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Мусаев получил травму в матче с «Зенитом»

08 Марта 2021, 17:05,

В двадцать первом туре российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде играет против «Рубина».

На 17-й минуте в своей штрафной площади столкнулись Филип Уремович и Леон Мусаев. Второго увезли с поля на электрокаре с кровью на лице. Через минуту вместо Мусаева в игру вступил полузащитник Михаил Костюков.

На данный момент идёт 28-я минута матча, счёт пока не открыт, но моменты были у обеих команд.

Сегодняшняя победа может позволить «Рубин» догнать идущий седьмой «Локомотив», а «Зенит» может упрочить свое лидерство в российской Премьер-лиги. Перед матчем питерцы обгоняли ЦСКА на два зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леон Мусаев
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