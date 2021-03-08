Азмун: «Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить»

|
08 Марта 2021, 20:22,
|
|
Лучший бомбардир «Зенита» Сердар Азмун дал интервью после фиаско в поединке против «Рубина» (1:2).
— Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было, - цитирует иранца клубный сайт питерцев.
Отметим, что Азмун сравнял счет на 75-й минуте и вышел на чистое первое место в споре снайперов Премьер-лиги. В компенсированное время «Рубин» вырвал ничью, а Артём Дзюба на 99-й минуте не сумел сравнять счет с «точки», пробив в голкипера.
«Зенит» остается лидером в турнирной таблице, опережая на два очка идущий вторым ЦСКА.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Зенит, Сердар Азмун
Медведев, Семак- вон из клуба.
Могу понять его разочарование, он в полной мере выложился и, если бы ему доверили пенальти, выборол бы ничью. А так поражение и чемпионство Зенита под очень большим вопросом.