Азмун: «Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить»

Лучший бомбардир «Зенита» Сердар Азмун дал интервью после фиаско в поединке против «Рубина» (1:2).

— Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было, - цитирует иранца клубный сайт питерцев.

Отметим, что Азмун сравнял счет на 75-й минуте и вышел на чистое первое место в споре снайперов Премьер-лиги. В компенсированное время «Рубин» вырвал ничью, а Артём Дзюба на 99-й минуте не сумел сравнять счет с «точки», пробив в голкипера.

«Зенит» остается лидером в турнирной таблице, опережая на два очка идущий вторым ЦСКА.