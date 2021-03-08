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Азмун: «Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить»

08 Марта 2021, 20:22,

Лучший бомбардир «Зенита» Сердар Азмун дал интервью после фиаско в поединке против «Рубина» (1:2).

— Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было, - цитирует иранца клубный сайт питерцев.

Отметим, что Азмун сравнял счет на 75-й минуте и вышел на чистое первое место в споре снайперов Премьер-лиги. В компенсированное время «Рубин» вырвал ничью, а Артём Дзюба на 99-й минуте не сумел сравнять счет с «точки», пробив в голкипера.

«Зенит» остается лидером в турнирной таблице, опережая на два очка идущий вторым ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сердар Азмун
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Комментарии (2)
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0
Николаев Алексей
08 Марта 2021, 22:03

Медведев, Семак- вон из клуба.

1
Super fanat
08 Марта 2021, 20:58

Могу понять его разочарование, он в полной мере выложился и, если бы ему доверили пенальти, выборол бы ничью. А так поражение и чемпионство Зенита под очень большим вопросом.

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