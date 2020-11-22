Кечинов: «Динамо» в дерби смотрелось интереснее, но ничья - справедливый результат

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказал мнение о дерби с «Динамо» (1:1).

- Игра оправдала ваши ожидания?

- Интересная игра получилась, упорная, как всегда и проходят дерби. Просто мне, как болельщику, хотелось увидеть побольше голов. Но все равно были красивые моменты: перекладины, штанги, сейвы вратарей. Все было, как и положено. Меня игра не разочаровала.

- Кто больше понравился, «Спартак» или «Динамо»?

- Если быть объективным, «Динамо» смотрелось чуть поинтереснее, но в целом результат справедлив.

- А что скажете о пропущенном «Спартаком» мяче?

- Там удар был просто супер, неберущийся. Там была такая траектория, что Максименко было сложно потащить такой мяч. Бывают такие удары, которые невозможно отбить. Никаких вопросов к Александру здесь быть не может.

- После этого пропущенного мяча у вас было ощущение, что «Спартак» сможет отыграться?

- Если честно, думал, что будет очень тяжело. Если только за счет индивидуальных действий. Так и получилось. Зобнин взял на себя игру, здорово обыграл двоих соперников и забил.

- Зобнина признали лучшим игроком матча. Согласны с такой оценкой?

- Он действительно проделал большой объем работы, помогал своей обороне, участвовал в отборе на половине поля «Спартака», плюс опасно атаковал. Один удар пришелся в штангу, в другом моменте мяч немного разминулся с воротами. Плюс шикарный гол.

- Кто еще понравился в составе «Спартака»?

- Могу отметить Максименко. Сыграл надежно. Выручил, где нужно. Были неплохие моменты у Скопинцева, других динамовцев. В общем, Саша хорошо сыграл.

- Многие отмечают Крала.

- Он провел матч на своем уровне. Алекс не так броско играет, но зато надежно. Где нужно, он неплохо включался.

- Как вам дуэль немецких тренеров: Тедеско и Шварца?

- Никаких тактических сюрпризов для меня не было. Ничего нового не увидел. Все команды играют по какой-то определенной тактике, которая уже изучена соперниками.

- Почему Кокорин никак не может вписаться в игру «Спартака»?

- Не стоит забывать, что он два года не играл в серьезный футбол. Выступал немного в «Сочи», а потом сразу перешел в «Спартак». Видно, что он пока не в своей тарелке себя чувствует и пока не может стать в команде тем нужным механизмом, каким мы привыкли его видеть, где он играет остро, атакует, забивает, отдает, напрягает. Он старается, но все это больше получается далеко от штрафной соперника и только в подыгрыше. На себя игру он пока не часто берет. Особенно возле штрафной соперника. Пока Саша далек от своей лучшей формы.

- «Спартак» опять не смог выиграть. Почему команде в последних матчах это не удается?

- Соперники не позволяют. У нас в чемпионате сложно играть. Ни у кого просто так очки не отберешь. Тем более, у «Динамо», которое сейчас находится в хорошей форме. Это доказывает недавняя крупная победа над «Локомотивом». Динамовцы сейчас на эмоциональном подъеме. У них произошли серьезные изменения в тренерском штабе. Это всегда дает серьезную встряску. Я до матча не считал «Спартак» фаворитом, даже несмотря на то, что команда выступает на своем поле. До этого красно-белые играли с «Ростовом». Это тоже приличная команда. В итоге уступили у себя дома. Бывает. Нужно набирать по максимуму очков в следующих турах с «Ротором» и «Тамбовом» и приближаться к лидерам. Сегодня ЦСКА играет с «Сочи» и если обыграет южан, то отрывается на пять очков. А догонять всегда тяжелее. Но еще не все потеряно в плане борьбы за чемпионство. Просто нужно брать очки, где это возможно и невозможно.

Елена Григорьевская