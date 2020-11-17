В Ливерпуле перепечатали шутку «Спартака» о матче Лиги чемпионов (0:7)

Шутку пресс-службы «Спартака» по мотивам слов Дональда Трампа о победе на новых выборах президента США оценили в Ливерпуле. Так один из самых популярных сайтов города Liverpool Echo процитировал твит «красно-белых»: «Мы обыграли «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017 году!».

На самом деле спартаковцы тогда проиграли 0:7 на выезде в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов, пропустив три мяча от Филиппе Коутиньо, два - от Садио Мане и еще по голу от Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха. В том розыгрыше «Ливерпуль» дошел до финала, в котором проиграл «Реалу» (1:3) во многом из-за чудачеств голкипера Лориса Кариуса.