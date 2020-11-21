​Овечкин: «Динамо» обыграет «Спартак» со счётом 3:1»

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21 Ноября 2020, 18:56,
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Украшением пятнадцатого тура чемпионата России должно стать дерби между «Спартаком» и «Динамо», занимающими третье и четвёртое места в турнирной таблице соответственно.
На игру приехал известный хоккеист Александр Овечкин. В разговоре с журналистами около входа на стадион Овечкин спрогнозировал точный счёт матча.
По мнению Овечкина, «Динамо» обыграет «Спартак» на выезде со счётом 3:1.
Матч «Спартак» - «Динамо» начнётся в семь часов вечера по столичному времени. Следить за событиями на поле «Открытие Арены» во всех красках можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Александр Овечкин