​Овечкин: «Динамо» обыграет «Спартак» со счётом 3:1»

Украшением пятнадцатого тура чемпионата России должно стать дерби между «Спартаком» и «Динамо», занимающими третье и четвёртое места в турнирной таблице соответственно.

На игру приехал известный хоккеист Александр Овечкин. В разговоре с журналистами около входа на стадион Овечкин спрогнозировал точный счёт матча.

По мнению Овечкина, «Динамо» обыграет «Спартак» на выезде со счётом 3:1.

Матч «Спартак» - «Динамо» начнётся в семь часов вечера по столичному времени. Следить за событиями на поле «Открытие Арены» во всех красках можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.