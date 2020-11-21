Зобнин: «Запомнился момент, когда Шунин достал мяч ногтями»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Динамо» (1:1).

- Игра, в принципе, нормальная. Я считаю, что хорошо играли и контролировали ее особенно во втором тайме. Создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но, к сожалению, не победили.

- До гола у тебя было несколько очень хороших ударов. Какой из моментов тебе больше всего запомнился?

- В первом тайме, конечно, когда Шунин достал ногтями, еле-еле, там мяч летел хорошо. Видимо, мне сегодня было суждено забить.

- Мог и больше забивать?

- С четвертой попытки - да, я забил. Но мог сегодня забивать, наверное, два

- Ты сегодня вышел на первое место по количеству матчей за «Спартак» в нынешнем составе, обогнав Артёма Реброва. Насколько было важно забить в таком матче?

- Для меня в каждом матче важно забивать. Приятно, что я сейчас первый по матчам, но надеюсь, что это не предел, надо набирать и набирать матчи, забивать голы, отдавать передачи и помогать «Спартаку».

- Артём тебя уже как-то подкалывал на эту тему?

- Мы с ним так немножко. Я говорил: «Жди, жди, скоро я тебя догоню». Но сейчас уже можно его…

- Он в Красноярске пытался немного сократить дистанцию.

- Дай бог ему побольше матчей, конечно. Хороший вратарь, посмотрим.