Тедеско не подготовил «Спартак» к матчу с «Динамо» и не заслуживал даже ничьей

В субботу состоялось первое в истории Премьер-лиги очное противостояние двух немецких тренеров. Сандро Шварц был готов к матчу, а вот Доменико Тедеско — нет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает матч «Спартака» и «Динамо».

«Спартак» после двух подряд неудач дома принимал «Динамо», и победа в этом поединке стала бы отличной реабилитацией для «красно-белых». Правда, «бело-голубые» подошли к дерби на фоне трёх викторий подряд, и в случае успеха обогнали бы соперника в таблице.

У обеих команд было достаточно времени, чтобы подготовиться, ведь матч проходил после паузы на встречи сборных. Тем не менее, кажется, что тренеры совсем по-разному провели это время. По данным прессы, наставник «Спартака» Доменико Тедеско во время перерыва улетел в Германию и предоставил подопечным отпуск. Судя по итогу, видимо, так и было, потому что «красно-белые» были абсолютно не готовы.

У «Динамо» была очевидная проблема — справа в обороне вместо дисквалифицированного Паршивлюка вышел Варела, который до этого в российской Премьер-лиге провёл меньше 10 минут. Пожалуй, именно уругваец казался слабым местом в защите «Динамо», тем более что у «Спартака» слева хорош Айртон. Однако именно через эту зону «красно-белые» почти не атаковали, предпочитая нагружать правый край.

За 90 минут «Спартак» так и не организовал ни одного опасного момента своими действиями. Вся острота шла только за счёт дальних ударов, которыми «красно-белые» не славятся особо. Иными словами, «Спартак» ничего не мог сделать и просто от бессилия бил. Гол москвичей тоже прошёл из ничего — Зобнин показал личное мастерство, да и повезло, что Шунин первый удар отбил перед собой.

«А вот Динамо» как раз было готово к матчу. В первом тайме раз за разом гости создавали большинство на флангах обороны «Спартака». Отсюда и большое количество угловых, и другие моменты у ворот Максименко. Причём на протяжении первого тайма Тедеско будто был всё ещё в отпуске, потому что эта проблема никак не решалась. «Спартаку» повезло, что динамовцы ни разу не реализовали эти атаки.

Справедливости ради, надо признать, что гол «Динамо» пришёл из ниоткуда, и это была большая удача. Несколько рикошетов и мощный дальний удар Скопинцева — это стечение обстоятельств. Это нельзя назвать домашней заготовкой гостей.

Если суммировать, то ничья оказалась скорее на руку «Спартаку». «Динамо» выглядело и свежее, и подготовленнее к матчу. «Красно-белые» же вновь показали характер — не сдались и выцарапали ничью. Это хорошее качество, но кроме него надо ещё и иметь план на игру. Хочется верить, что Тедеско в оставшихся матчах будет готовиться лучше.

Сандро Шварца надо похвалить. Его «Динамо» обрело лицо, а команда стала понимать рисунок игры. Кажется, перспективы у «бело-голубых» довольно хорошие.

Андрей Центров