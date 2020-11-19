Кокорин назвал причины, по которым не перешёл в «Локомотив»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин назвал причины, по которым не стал переходить в стан «Локомотива».

Александр тепло отзывается о руководстве «железнодорожников», также ответил на вопрос, был ли «Локомотив» приоритетным вариантом.

Кокорин сказал, что большим плюсом было то, что клуб играет в Лиге чемпионов, но когда главный тренер Марко Николич перезвонил Кокорину, он сказал, что его фамилия обсуждалась три секунды.

«Спартак» на данный момент находится на третьем месте в чемпионате России, а Александр провёл за клуб восемь матчей и отметился одним голом и двумя результативными передачами.