Кокорин назвал причины, по которым не перешёл в «Локомотив»

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19 Ноября 2020, 21:47,
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин назвал причины, по которым не стал переходить в стан «Локомотива».
Александр тепло отзывается о руководстве «железнодорожников», также ответил на вопрос, был ли «Локомотив» приоритетным вариантом.
Кокорин сказал, что большим плюсом было то, что клуб играет в Лиге чемпионов, но когда главный тренер Марко Николич перезвонил Кокорину, он сказал, что его фамилия обсуждалась три секунды.
«Спартак» на данный момент находится на третьем месте в чемпионате России, а Александр провёл за клуб восемь матчей и отметился одним голом и двумя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
|Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Александр Кокорин