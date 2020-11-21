Два спасителя: Кто добыл «Спартаку» ничью с разогнавшимся «Динамо»

Оценки футболистам Доменико Тедеско

На послематчевой пресс-конференции Сандро Шварц посетовал, что его команда потеряла два очка. И можно согласиться с его видением ситуации. «Бело-голубые» действительно знатно разогнались и четвёртой победе подряд никто бы не удивился. Статистические данные подтвердят: владение мячом - 57:43, удары по воротам - 11:16, в створ - 5:9, угловые - 3:10.

Футболисты Тедеско только мячом владели чаще, опасных моментов «Динамо» создало на порядок больше. Но в первом дерби молодых немецких тренеров на просторах РПЛ - ничья. Кто же позволил «Спартаку» добиться приемлемого результата и остаться на третьей строчке? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Доменико Тедеско.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО - 9,0. За эту ничью Тедеско просто обязан сказать спасибо своему голкиперу. Только то, что достать нельзя было (чудо-удар Зобнина), Максименко не вытащил. Всё остальное - его заслуга. Восемь сейвов, половина из которых с приставкой супер. Тот же Скопинцев дважды расстреливал Александра, очень опасно били Фомин и Нжи.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ- 5,0. Второй раз кряду приходится признавать, что Джикия - худший в оборонительной линии своей команды. Так было в игре сборной России, так и сейчас - за «Спартак». Георгий постоянно упускал реактивного Нжи, ни разу мяч не отобрал, опаздывал к эпизодам.

САМУЭЛЬ ЖИГО - 7,0. А вот Жиго выступил оплотом обороны. Если грузили на Комличенко, то Самуэль решал эпизод, к центру штрафной площади никого не пускал. Выиграл 10 единоборств из 13, пять раз мяч отобрал, трижды сыграл на перехвате. Пять раз вывел свою команду в атаку, у Джикии всего 2 точные передачи на длинную дистанцию.

ПАВЕЛ МАСЛОВ - 6,0. Если бы не смазал концовку, записал бы матч себе в актив. А так, подарил мяч Тюкавину, сфолил, сел на жёлтую карточку и привёз опасный стандарт. Но в персом тайме (особенно) Маслов был хорош. Пять раз удачно сыграл в отборе, выиграл 8 единоборств из 10.

АЙРТОН - 7,0. Показал Гильермо Вареле уровень РПЛ. Бразилец за явным преимуществом выиграл фланг у уругвайца, хотя и действовал на бровке один. Шесть отборов в активе Айртона, два удачных дриблинга и 10 выигранных единоборств из 13.

ВИКТОР МОЗЕС - 4,5. Диаметрально противоположная ситуация. Лесовой и Скопинцев хозяйничали на своём фланге, Дмитрий в итоге стал автором единственного гола «Динамо», а Даниил трижды накручивал Мозеса, далее создавая перспективные моменты.

РОМАН ЗОБНИН - 9,0. Герой матча «красно-белой» стороны наравне с Максименко. Роман Зобнин с удвоенной энергией провёл матч против родного «Динамо», 90 минут обостряя, отбирая, нагнетая. Всё умеет Роман. В итоге у него 5 отборов, 4 опаснейших удара в створ, попадание в штангу и гол, придуманный самолично.

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АЛЕКС КРАЛ - 6,0. На фоне Зобнина Крал померк в центре поля, что неудивительно, но объём работы неплохой выполнил чех. Два отбора, три перехвата, дважды отдал обостряющую передачу вперёд, выиграл 8 единоборств из 13. Претензию Кралу можно предъявить разве что по Моро. Никола очень часто получал простор для раздумий и удара.

АЛЕКСАНДР КОКОРИН - 4,5. Ну не получается, нет химии. Уже много раз писал эту фразу про Кокорина в «Спартаке». Вроде бежит, но партнёров не чувствует, а они его не понимают. Чаще справа появлялся сегодня Кокорин, отдал 23 точные передачи, 10 раз мяч потерял, в опасных атаках не участвовал и был заменён первым. И единственным.

ДЖОРДАН ЛАРССОН - 6,5. Новая причёска игру Ларссона не улучшила. Он всё также взрывается эпизодами, зарабатывая и исполняя опасные стандарты, но сегодня решить эпизод не получилось. Дважды выводил партнёров на удар - мазали, дважды удачно сыграл в отборе, дважды ловил фолы на себе, посадив на жёлтую карточку Нойштедтера.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ - 5,0. Трудяга Понсе сегодня по всему полю перемещался в поисках мяча. На ударной позиции оказался всего однажды - пробил мимо ворот. Дважды мяч отобрал, помогая обороне, но с единоборствами против «Динамо» беда: 9 из 14 проиграно.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ - б/о.