Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Спартак» поздравил Джикию с днём рождения

21 Ноября 2020, 13:30,

Global Look Press

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия сегодня, 21-го ноября, отмечает свой день рождения. Футболисту исполнилось 27 лет.

«Кэпу - 27! С днем рождения, Георгий! Джикия - наш капитан», - поздравила игрока пресс-служба «красно-белых».

Джикия защищает цвета столичного клуба с 2017-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России Георгий провел 13 поединков, не отметившись результативными действиями.

Сегодня «Спартак» проведет домашний поединок против «Динамо» в рамках 15-го тура Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.ru.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Георгий Джикия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
21 Ноября 2020, 14:10

Вроде и хороший защитник, но как поредели ряды топов... Рядом с Березуцкими и Игнашевичем, да и Жирковым он - никто... Куча позиционных ошибок и лишь изредка яркая игра! Ну, пусть поправляет профессиональный уровень, с праздником!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола