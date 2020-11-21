«Спартак» поздравил Джикию с днём рождения

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия сегодня, 21-го ноября, отмечает свой день рождения. Футболисту исполнилось 27 лет.

«Кэпу - 27! С днем рождения, Георгий! Джикия - наш капитан», - поздравила игрока пресс-служба «красно-белых».

Джикия защищает цвета столичного клуба с 2017-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России Георгий провел 13 поединков, не отметившись результативными действиями.

Сегодня «Спартак» проведет домашний поединок против «Динамо» в рамках 15-го тура Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.ru.