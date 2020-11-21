Павлюченко: «Соболева в Европе никто не просматривает»

Экс-нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко оценил перспективы форварда «Спартака» Александра Соболева уехать в европейский чемпионат.

«В Англию, Испанию - мне кажется, нет. Думаю, его даже никто не просматривает.

Когда мы выступили на Евро хорошо, о нас начали писать. А так ты играешь в «Спартаке», не играешь в ЛЧ. За нашим чемпионатом не следят», - заявил Павлюченко на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

Соболев в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги провел 12 поединков, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

В ближайшем матче «Спартак» на своем поле примет «Динамо». Игра состоится в субботу, 21-го ноября.