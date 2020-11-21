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​Кокорин – в основе «Спартака» на дерби с «Динамо»

21 Ноября 2020, 17:51,

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В центральном поединке пятнадцатого тура чемпионата России отношения выяснят «Спартак» и «Динамо».

Рулевой «красно-белых» Доменико Тедеско решил выпустить на поле с первых минут следующих футболистов: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Мозес, Зобнин, Крал, Понсе, Кокорин, Ларссон.  

Наставник «бело-голубых» Сандро Шварц, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Лесовой, Моро, Комличенко, Нжи.

Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в семь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом дерби Москвы и противостоянием немецких тренеров можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в таблице Премьер-лиги, а «Динамо» - четвёртое. Между командами всего два очка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Александр Кокорин
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