​Крал: «Нужно перезарядить батареи»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сделал публикацию в Twitter после ничьей своей команды в московском дерби против «Динамо» - 1:1.

«Пятый тяжёлый матч за две недели. Теперь нужно перезарядить батареи и сосредоточиться на следующем матче», - написал Крал.

Следующие два матча чемпионата России «Спартак» проведёт дома. Соперниками команды Доменико Тедеско будут «Ротор» и «Тамбов».

На текущий момент «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Недавно «красно-белые» лидировали, но в трёх последних турах они смогли набрать лишь два очка.