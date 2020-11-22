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​Крал: «Нужно перезарядить батареи»

22 Ноября 2020, 00:17,

Global Look Press

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сделал публикацию в Twitter после ничьей своей команды в московском дерби против «Динамо» - 1:1.

«Пятый тяжёлый матч за две недели. Теперь нужно перезарядить батареи и сосредоточиться на следующем матче», - написал Крал.

Следующие два матча чемпионата России «Спартак» проведёт дома. Соперниками команды Доменико Тедеско будут «Ротор» и «Тамбов».

На текущий момент «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Недавно «красно-белые» лидировали, но в трёх последних турах они смогли набрать лишь два очка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Алекс Крал
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