​Овечкин: «Динамо» поборется за чемпионство»

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21 Ноября 2020, 22:27,
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Известный хоккеист и болельщик футбольного «Динамо» Александр Овечкин высказался после ничьей команды со «Спартаком» в заключительной игре первого круга чемпионата России.
«Динамо» должно было обыгрывать «Спартак». Обидно, но ничего не поделаешь. Поборется ли «Динамо» за чемпионство? Конечно! Всё будет шикарно», - сказал Овечкин журналистам.
«Спартак» и «Динамо» сыграли со счётом 1:1. На семьдесят девятой минуте «бело-голубых» вывел вперёд Дмитрий Скопинцев, однако в скором времени Роман Зобнин уравнял количество единиц на табло.
На текущий момент «Спартак» занимает третье место в таблице Премьер-лиги, а «Динамо» - четвёртое.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Александр Овечкин