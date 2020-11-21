​Овечкин: «Динамо» поборется за чемпионство»

Известный хоккеист и болельщик футбольного «Динамо» Александр Овечкин высказался после ничьей команды со «Спартаком» в заключительной игре первого круга чемпионата России.

«Динамо» должно было обыгрывать «Спартак». Обидно, но ничего не поделаешь. Поборется ли «Динамо» за чемпионство? Конечно! Всё будет шикарно», - сказал Овечкин журналистам.

«Спартак» и «Динамо» сыграли со счётом 1:1. На семьдесят девятой минуте «бело-голубых» вывел вперёд Дмитрий Скопинцев, однако в скором времени Роман Зобнин уравнял количество единиц на табло.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в таблице Премьер-лиги, а «Динамо» - четвёртое.