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​Степашин: «Счёт по игре, тем более нам забил динамовец Зобнин»

21 Ноября 2020, 21:33,

Динамо Москва

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался после гостевой ничьей со «Спартаком» в дерби Москвы.

«Счёт по игре, я считаю. Могли, конечно, три очка взять, но всё по игре, всё по-честному. Тем более, кто нам забил? Динамовец Зобнин.

Перспективы Шварца? Всё зависит от «Динамо», - сказал Степашин журналистам около «Открытие Арены».

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 1:1, обменявшись голами ближе к завершению поединка. Команды остались на третьем и четвёртом местах в турнирной таблице Премьер-лиги соответственно, между ними два зачётных балла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Сергей Степашин
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