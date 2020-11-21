​Степашин: «Счёт по игре, тем более нам забил динамовец Зобнин»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался после гостевой ничьей со «Спартаком» в дерби Москвы.

«Счёт по игре, я считаю. Могли, конечно, три очка взять, но всё по игре, всё по-честному. Тем более, кто нам забил? Динамовец Зобнин.

Перспективы Шварца? Всё зависит от «Динамо», - сказал Степашин журналистам около «Открытие Арены».

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 1:1, обменявшись голами ближе к завершению поединка. Команды остались на третьем и четвёртом местах в турнирной таблице Премьер-лиги соответственно, между ними два зачётных балла.