«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с «Динамо»

Московский «Спартак» опубликовал в клубном Youtube-канале видео с моментами, которые остались за кадром дерби против «Динамо». Матч состоялся в рамках 15-го тура чемпионата России и завершился вничью со счетом 1:1.

В ролике показано прибытие «Спартака» на «Открытие Арену», предматчевая тренировка команды, некоторые моменты игры, а также послематчевые интервью футболистов.

После этой встречи подопечные Доменико Тедеско набрали 29 очков и занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Динамо», команда Сандро Шварца с 27 баллами располагается на четвертой позиции.