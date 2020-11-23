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«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с «Динамо»

23 Ноября 2020, 10:59,

Global Look Press

Московский «Спартак» опубликовал в клубном Youtube-канале видео с моментами, которые остались за кадром дерби против «Динамо». Матч состоялся в рамках 15-го тура чемпионата России и завершился вничью со счетом 1:1.

В ролике показано прибытие «Спартака» на «Открытие Арену», предматчевая тренировка команды, некоторые моменты игры, а также послематчевые интервью футболистов.

После этой встречи подопечные Доменико Тедеско набрали 29 очков и занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Динамо», команда Сандро Шварца с 27 баллами располагается на четвертой позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва
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