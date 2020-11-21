Гладилин: «Спартак» и «Динамо» сыграют вничью 1:1»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби с «Динамо».

- У кого в дерби больше шансов на успех?

- 50 на 50, несмотря на то, что «Спартак» играет дома. У «Динамо» эмоциональный фон сейчас выше и смена тренера всегда дает всплеск. «Бело-голубые» в последнее время выступали удачно, брали очки. Не сказать, что показывают суперфутбол, но копилку пополняют. По мотивации они не уступят «Спартаку». Шварц знает всю работу Тедеско, потому что с ним встречался. Поэтому сюрпризов здесь быть не может. Мы увидим равную борьбу. Я думаю, что преимущества ни у кого не будет. Будет больше борьбы, чем футбола.

- Какие сильные стороны «Динамо» надо нейтрализовать «Спартаку»?

- Их мобильность. У них хорошая самоотдача. Также динамовцы неплохо делают переходы от обороны к атаке. Не скажу, что они контролируют мяч, ведут игру. В принципе у них схожая манера со «Спартаком». Обе команды любят больше играть на контратаках, на быстрых переходах. Команды будут закрывать зоны. Вообще будет идти больше технико-тактическая игра.

- «Динамо» в последних матчах пропускало со стандартов. Видите в этом проблему для них?

- Они должны над этим работать, потому что это все наигрывается. Видимо, пока нет взаимопонимания вратаря с защитниками. Они теряют игроков. «Спартак» может этим воспользоваться. Это его сильная сторона. Команда хорошо играет на стандартах. На это делает ставку Тедеско. «Красно-белые» много забивают со стандартов.

- У «Спартака» идет серия без побед. Это игровой спад или стечение обстоятельств?

- Нет, не спад. Просто две неудачные игры. С «Уралом» была равная игра. Москвичи взяли очко. А вот с «Ростовом» спартаковцы сыграли провальный матч. Ростовчане без троих ведущих футболистов смогли переиграть «красно-белых» тактически, выдержали темп. Мотивация у них была выше. А вот на «Динамо» у спартаковцев ее будет достаточно.

- Соболев выбыл до конца года, и, возможно, шанс получит Кокорин. Для него это будет принципиальная игра?

- Нет, не думаю. Если его поставят, это будет не очень хороший вариант. Надо играть в два сильных нападающих, потому что полузащитники, которые есть, сильнее Кокорина. У Саши нет игровой практики. Ему нельзя выходить в стартовом составе. Опять будет очередной провал. Это станет ударом по футболисту. А если еще будет неудача, болельщики станут его критиковать по полной. Тедеско будет сильно рисовать, если поставит его в стартовый состав.

- У «Динамо» под вопросом участие Шунина. Насколько его присутствие в воротах важно для гостей?

- Это вопрос, потому что с новым вратарем оборона начинает играть более ответственно. Конечно, отсутствие Шунина - для команды потеря.

- Какой счет более вероятен?

- Думаю, счет будет 1:1. Игра не будет сверхрезультативной, но и безголевой тоже. Команды понимают, что им надо побеждать. «Динамо» ничья тоже не устроит, ведь в случае победы можно обогнать «Спартак». И хозяевам нельзя отпускать соперников, раз есть задача побороться за Лигу чемпионов.

- Получается, победу «Спартаку» вы не прогнозируете?

- Силы равные и мотивация тоже. Я ставлю на ничью 1:1. Явного преимущества у хозяев сейчас нет. У «Спартака» нет такой игры, которая позволила бы уверенно добиваться победы. Будет мотивация, самоотдача и удача, тогда «красно-белые» смогут победить. А так «Динамо» сейчас ни в чем не уступает.

Елена Григорьевская