Тедеско против Шварца: В Германии счёт 3:1 в пользу наставника «Спартака»

В субботу в Премьер-лиге пройдёт московское дерби между «Спартаком» и «Динамо». Помимо прочего, это будет и противостояние двух немецких тренеров — Доменико Тедеско и Сандро Шварца. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как их команды играли друг с другом.

Доменико Тедеско и Сандро Шварц начинали свои карьеры в молодёжных командах, но на этом уровне не пересекались. Все четыре на сегодняшний день очных матча прошли в рамках бундеслиги. Нынешний тренер «Спартака» возглавлял «Шальке», а наставник «Динамо» возглавлял «Майнц».

«Шальке» — «Майнц» 3:0

29.09.2017

Оба наставника возглавили свои команды летом 2017 года, и первая очная встреча прошла в 9-м туре бундеслиги. У«Шальке» старт сезона выдался лучше, так что в домашнем матче «кобальтовые» выглядели фаворитами.

Команда Тедеско вышла на поле в довольно атакующей формации 3-1-4-2, в то время как Шварц делал ставку на оборону. «Майнц» использовал схему 5-4-1, причём центральные полузащитники играли довольно низко. Хозяева уверенно победили — Горетцка открыл счёт на 13-й минуте, а Бургшталлер на 74-й поставил точку. При этом вратарь «Майнца» Рене Адлер был признан лучшим в своей команде.

«Майнц» — «Шальке» 0:1

09.03.2018

В 26-м туре состоялся ответный поединок. «Шальке» в открытие сезона вошёл на втором месте, в то время как «Майнц» боролся за выживание. Так что фаворит вновь был очевидным, и опять ожидания оправдались.

«Майнц» на этот раз вышел в более атакующей схеме 3-5-2, а «Шальке» предпочёл полноценные 3-4-3. Игра получилась упорной, а исход решил точный удар Калиджури на 55-й минуте.

«Шальке» — «Майнц» 1:0

29.09.2018

Следующая встреча состоялась в сентябре в Гельзенкирхене. Перед Тедеско стояла важная задача не только победить, но и сохранить силы перед матчем Лиги чемпионов в Москве против «Локомотива», который прошёл спустя пару дней.

Шварц хотел сыграть активно, его команда вышла с довольно атакующей схемой 4-1-4-1. Тедеско выбрал расстановку 4-2-3-1. «Кобальтовые» вновь сыграли лучше, и опять вратарь «карнавала», на этот раз Флориан Мюллер, оказался лучшим игроком матча. Но и он не спас, после того как Шопф на 11-й минуте преобразовал пас Евгения Коноплянки в гол.

«Майнц» — «Шальке» 3:0

23.02.2019

Месть Сандро Шварца была страшна. В феврале-марте 2019 года «Шальке» попал в жуткую 5-матчевую проигрышную серию, которая стоила Тедеско работы. Второй матч из этого графика состоялся в Майнце.

Спустя три дня после поражения от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов «кобальтовые» были разгромлены подопечными Шварца. Хозяева вышли по схеме 4-3-1-2, а гости предпочли 3-5-2. «Майнц» оказался на порядок сильнее: Карим Онисво оформил дубль, ещё один мяч на свой счёт записал Жан-Филипп Матета, а вратарь «Шальке» Александер Нобель при этом ещё и был признан лучшим игроком матча.

Андрей Центров