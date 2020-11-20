​В Москве будут проводить матчи РПЛ со зрителями

РПЛ объявила о согласовании проведения матчей в Москве со зрителями до конца текущего календарного года. Стадионы в столице будут заполняться на четверть от их общей вместимости.

Ранее стало известно, что домашние матчи «Зенита» будут проходить при пустых трибунах из-за соответствующего решения местных властей в связи с эпидемиологической обстановкой.

Москву в Премьер-лиге представляют сразу четыре клуба – ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

В ближайшем туре в столице пройдут два матча чемпионата России: дерби «Спартак» - «Динамо» и поединок ЦСКА – «Сочи».