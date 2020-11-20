​В Москве будут проводить матчи РПЛ со зрителями

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20 Ноября 2020, 19:51,
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РПЛ объявила о согласовании проведения матчей в Москве со зрителями до конца текущего календарного года. Стадионы в столице будут заполняться на четверть от их общей вместимости.
Ранее стало известно, что домашние матчи «Зенита» будут проходить при пустых трибунах из-за соответствующего решения местных властей в связи с эпидемиологической обстановкой.
Москву в Премьер-лиге представляют сразу четыре клуба – ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».
В ближайшем туре в столице пройдут два матча чемпионата России: дерби «Спартак» - «Динамо» и поединок ЦСКА – «Сочи».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва
The Show Must Go On - я надеюсь вы меня поняли
Во всех цивилизованных странах уже введен карантин.И только в России,по просьбам олигархов,локдаун не будет введен ни при каких условиях.Наивно полагать,что власть заботится о простых гражданах.Главное,чтобы олигархи не понесли убытков,а чем больше от Ковида помрёт стариков,тем даже лучше,можно сэкономить на выплатах пенсий.