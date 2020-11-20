Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​В Москве будут проводить матчи РПЛ со зрителями

20 Ноября 2020, 19:51,

Евро-Футбол.Ру

РПЛ объявила о согласовании проведения матчей в Москве со зрителями до конца текущего календарного года. Стадионы в столице будут заполняться на четверть от их общей вместимости.

Ранее стало известно, что домашние матчи «Зенита» будут проходить при пустых трибунах из-за соответствующего решения местных властей в связи с эпидемиологической обстановкой.

Москву в Премьер-лиге представляют сразу четыре клуба – ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

В ближайшем туре в столице пройдут два матча чемпионата России: дерби «Спартак» - «Динамо» и поединок ЦСКА – «Сочи».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва
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Комментарии (2)
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0
KPOT
20 Ноября 2020, 21:10

The Show Must Go On - я надеюсь вы меня поняли

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ILLNAT
20 Ноября 2020, 20:36

Во всех цивилизованных странах уже введен карантин.И только в России,по просьбам олигархов,локдаун не будет введен ни при каких условиях.Наивно полагать,что власть заботится о простых гражданах.Главное,чтобы олигархи не понесли убытков,а чем больше от Ковида помрёт стариков,тем даже лучше,можно сэкономить на выплатах пенсий.

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