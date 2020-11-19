Максименко: «Не ожидал, что прямо поздравления будут с капитанской повязкой в сборной»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко на клубном канале в YouTube ответил на вопросы о капитанской повязке в молодёжной сборной.

- Ты вернулся из молодежной сборной, где провел два матча с капитанской повязкой. Как тебе роль капитана?

- Непривычно было. Потом в течение сбора втянулся уже. Я и без капитанской повязки должен быть одним из лидеров сборной. Поэтому стараюсь всему соответствовать.

- С новыми функциями на поле для тебя многое поменялось?

- Да нет. Все то же самое, только единственный атрибут - это повязка, вот и всё.

- Как-то, может быть, по-особенному настраивал ребят?

- Да нет, такого прямо, чтобы по-особенному, такого не было. Что должен был делать, делал.

- Было много поздравлений и сообщений. Какой был самый ценный совет?

- Всё был приятно. Не ожидал, что прямо поздравления будут. Это всего на один сбор, посмотрим, что будет дальше. Но мне все равно было приятно получить поздравления.

- Говорил ли ты с Артёмом Ребровым? Он как старший товарищ с опытом капитанства, дал тебе какое-то наставление?

- Нет, он просто написал, поздравил, что рад за меня, вот и всё. Наставлений не давал.

- Недавно Артём завел блог. Там был текст о тебе, уже читал?

- Нет, он говорил, что должен выйти на днях. Но еще не добрался, не высвечивалось в новостях. Прочту сегодня.

- После сборной у тебя был только один выходной. Как ты его провел?

- Мы поздно прилетели, уже под утро, поэтому я отсыпался весь день, лежал и ничего не делал.

- Впереди важное дерби. Что скажешь о нынешнем «Динамо»?

- Там поменялся тренер, хорошая команда, атакующая. Будет интересный матч.