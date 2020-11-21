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Тедеско: «Неправда, если бы я сказал, что я такой замечательный тренер, сделал изменения, и мы стали намного лучше играть»

21 Ноября 2020, 22:07,

Global Look Press

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1) отметил, что у команды закрыта позиция плеймейкера, а «Динамо» подсело после перерыва по объективным причинам.

- Сегодня показалось, что «Спартаку» не хватало плеймейкера, такой «десятки». Согласны ли вы, что в планах на зиму это одна из задач «Спартака», которую нужно решить? Или вам не нужен такой игрок, классическая «десятка» с хорошим пасом?

- У нас уже есть Бакаев, Кокорин, Урунов, Игнатов, Маркитесов также может сыграть на этой позиции. Здесь нужно прежде всего руководствоваться вопросом баланса, равновесия, штатного и игрового. Нельзя купить шесть футболистов на одну позицию, при этом один будет играть, а пятеро сидеть на скамейке недовольными.

- Что вы сказали своей команде в перерыве, что вы поменяли? Потому что рисунок игры кардинально изменился, развернулся в другую сторону. «Спартак» доминировал во втором тайме и создал больше моментов.

- Конечно, было несколько изменений. В феврале мы тоже с «Динамо» играли, однако все, что происходит в раздевалке, там остается между тренером и игроками. Мы сыграли не только второй тайм хорошо, я также сегодня вечером посмотрю. В первом тоже было достаточно неплохих моментов. Не хватало нам там последнего решения. Если не ошибаюсь, где-то на минуте 24-й у Джордана был отличный момент, чтобы нанести удар по воротам. Все знают, что он может здорово пробить. Во втором тайме у нас было больше контроля. На поле играют две команды. Прессинг, который «Динамо» оказывало в первом тайме, он очень энергозатратный. Поэтому логично ожидать, что во втором тайме силы у игроков «Динамо» после такого интенсивного прессинга становятся меньше. Неправда будет, если бы я сказал, что я такой замечательный тренер, сделал несколько изменений, и мы стали намного лучше играть. Действительно, я думаю, у «Динамо» немного «подсели батарейки» после такого прессинга.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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