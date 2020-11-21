​Федун: «Уже 84 года дерби «Спартак» - «Динамо» - основное»

В главном поединке пятнадцатого тура чемпионата России сыграют «Спартак» и «Динамо». На игру приехал владелец «красно-белых» Леонид Федун.

«Уже 84 года это основное дерби», - сказал Федун журналистам.

Матч «Спартак» - «Динамо» на «Открытие Арене» начнётся в семь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом дерби можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» идёт следом, имея на два зачётных балла меньше.