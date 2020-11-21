Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Федун: «Уже 84 года дерби «Спартак» - «Динамо» - основное»

21 Ноября 2020, 18:51,

fratria.ru

В главном поединке пятнадцатого тура чемпионата России сыграют «Спартак» и «Динамо». На игру приехал владелец «красно-белых» Леонид Федун.

«Уже 84 года это основное дерби», - сказал Федун журналистам.

Матч «Спартак» - «Динамо» на «Открытие Арене» начнётся в семь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом дерби можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» идёт следом, имея на два зачётных балла меньше.   
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Леонид Федун
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола